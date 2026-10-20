Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА
Футбол
- 20 октября, 2026
- 09:16
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Сборная Никарагуа прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15, которые пройдут в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, это первая команда, прибывшая в страну перед стартом соревнований 22 октября.
Команду встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие представители 189 стран, запланировано около тысячи матчей. Все подготовительные работы к проведению соревнований завершены.
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