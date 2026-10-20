Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 09:16
    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА

    Сборная Никарагуа прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15, которые пройдут в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, это первая команда, прибывшая в страну перед стартом соревнований 22 октября.

    Команду встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

    Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие представители 189 стран, запланировано около тысячи матчей. Все подготовительные работы к проведению соревнований завершены.

    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА
    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА
    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА
    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА
    Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 Dünya Çempionatının ilk iştirakçısı Azərbaycana gəlib
    Фото
    Nicaragua U-15 team first to arrive in Baku for FIFA World Cup
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:55
    На освобожденных территориях Азербайджана строятся 8 ГЭС
    Энергетика
    09:48
    Баба Рзаев: За 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция
    Энергетика
    09:43
    Нефть марки Brent подорожала до $109,92 за баррель
    Энергетика
    09:42
    В Азербайджане за 23 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей
    Энергетика
    09:26
    В Сеуле из-за пожара в двух зданиях один человек умер, 18 ранены
    Другие страны
    09:26
    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией"
    Футбол
    09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)
    Финансы
    09:17
    Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог
    Инфраструктура
    09:16
    В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
    Другие страны
    Лента новостей