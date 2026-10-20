Сборная Никарагуа U-15 первой прилетела в Баку на чемпионат мира ФИФА

Сборная Никарагуа прибыла в Азербайджан для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15, которые пройдут в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, это первая команда, прибывшая в страну перед стартом соревнований 22 октября.

Команду встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие представители 189 стран, запланировано около тысячи матчей. Все подготовительные работы к проведению соревнований завершены.