Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 Dünya Çempionatının ilk iştirakçısı Azərbaycana gəlib
Futbol
- 20 oktyabr, 2026
- 09:04
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Bakıda təşkil olunacaq FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Nikaraqua milli komandası Azərbaycana gəlib.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, oktyabrın 22-də start götürəcək yarış çərçivəsində Bakıya gələn ilk kollektivdir.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qarşılanan komandanın gəlişi ilə turnirin təşkilati və qarşılama mərhələsinə rəsmən start verilib.
Oktyabrın 22-dən 30-dək davam edəcək beynəlxalq turnirdə 189 ölkənin iştirakı və minə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. Futbolçuları bir araya gətirəcək yarışın təşkili üçün bütün hazırlıq işləri tamamlanıb.
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