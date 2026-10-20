В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в трансформаторном пункте, расположенном на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж, будут проведены ремонтные работы с целью обеспечения абонентов более качественным и бесперебойным электроснабжением.

Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Льва Толстого, Назима Хикмета, Рахиба Тагиева, Сулеймана Тагизаде, Умида Акберова, Васифа Алиева и Зяргярпалан, а также на части проспекта Азербайджан.

В компании отметили, что проводимые работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.