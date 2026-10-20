В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии
Энергетика
- 20 октября, 2026
- 08:53
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Сегодня в трансформаторном пункте, расположенном на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж, будут проведены ремонтные работы с целью обеспечения абонентов более качественным и бесперебойным электроснабжением.
Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Льва Толстого, Назима Хикмета, Рахиба Тагиева, Сулеймана Тагизаде, Умида Акберова, Васифа Алиева и Зяргярпалан, а также на части проспекта Азербайджан.
В компании отметили, что проводимые работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.
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