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    В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 08:53
    В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Сегодня в трансформаторном пункте, расположенном на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж, будут проведены ремонтные работы с целью обеспечения абонентов более качественным и бесперебойным электроснабжением.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Льва Толстого, Назима Хикмета, Рахиба Тагиева, Сулеймана Тагизаде, Умида Акберова, Васифа Алиева и Зяргярпалан, а также на части проспекта Азербайджан.

    В компании отметили, что проводимые работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.

    ОАО Азеришыг Ясамальский район Подача электроэнергии
    Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
    44 - Tezliklə
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