İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2026
    • 08:42
    Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Abonentlərin daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə oktyabrın 20-də Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin xidmət ərazisində yerləşən transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Lev Tolstoy, Nazim Hikmət, Rahib Tağıyev, Süleyman Tağızadə, Ümid Əkbərov, Vasif Əliyev və Zərgərpalan küçələrində, həmçinin Azərbaycan prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.

    Qeyd olunub ki, görüləcək işlər elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına və artan yük tələbatının qarşılanmasına xidmət edir.

    Yasamal rayonu Azərişıq ASC
    В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии
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