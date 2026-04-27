Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 27 aprel, 2026
- 01:11
İraqın türkmanların kompakt yaşadığı Kərkük şəhərinin şimalında 24 avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəza nəticəsində altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb.
"Report" İNA-ya istinadən xəbər verir ki, betonqarışdıran maşın idarəetmədən çıxaraq hərəkətdə olan və park edilmiş avtomobillərə çırpılıb.
Kərkük Səhiyyə İdarəsinin açıqlamasına görə, hadisə nəticəsində altı nəfər həlak olub, 27 nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.
Kərkük Mülki Müdafiə İdarəsi isə hadisənin 24 avtomobilin iştirakı ilə baş verdiyini açıqlayıb. Kərkük vilayət administrasiyası hadisə ilə əlaqədar aprelin 28-ni milli matəm günü elan edib.
Olayla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma başladılıb.
02:35
Əraqçi: Qonşularımız bizim prioritetimizdirRegion
02:06
Naxçıvanda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıbHadisə
01:37
Foto
Rabatda keçirilən "Mədəniyyətlər Günü" adlı tədbirdə Azərbaycan stendi maraqla qarşılanıbMədəniyyət siyasəti
01:11
Foto
Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
00:52
Estoniyaya aid patrul gəmisi Rusiya sərhədini pozubRegion
00:26
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi altıncı dəfə Avropa çempionu olubFərdi
23:49
İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 2500-ü keçibDigər ölkələr
23:09
"Qalatasaray" "Fənərbağça"nı üç cavabsız qolla məğlub edibFutbol
