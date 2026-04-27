    Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb

    • 27 aprel, 2026
    • 01:11
    Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb

    İraqın türkmanların kompakt yaşadığı Kərkük şəhərinin şimalında 24 avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəza nəticəsində altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" İNA-ya istinadən xəbər verir ki, betonqarışdıran maşın idarəetmədən çıxaraq hərəkətdə olan və park edilmiş avtomobillərə çırpılıb.

    Kərkük Səhiyyə İdarəsinin açıqlamasına görə, hadisə nəticəsində altı nəfər həlak olub, 27 nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.

    Kərkük Mülki Müdafiə İdarəsi isə hadisənin 24 avtomobilin iştirakı ilə baş verdiyini açıqlayıb. Kərkük vilayət administrasiyası hadisə ilə əlaqədar aprelin 28-ni milli matəm günü elan edib.

    Olayla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma başladılıb.

    В массовом ДТП в Киркуке погибли шесть, пострадали 27 человек

    Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb

