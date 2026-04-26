"Qalatasaray" "Fənərbağça"nı üç cavabsız qolla məğlub edib
Futbol
- 26 aprel, 2026
- 23:09
Türkiyə Superliqasında İstanbul derbisi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, XXXI turda "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı qəbul edib.
"Rams Park" stadionundakı qarşılaşmada meydan sahibləri qalib gəlib - 3:0.
Xallarının sayını 74-ə çatdıran "sarı-qırmızılar" çempionluğa daha da yaxınlaşıb. Qonaqlar 67 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
