    "Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби

    Футбол
    • 26 апреля, 2026
    • 23:18
    Галатасарай обыграл Фенербахче в стамбульском дерби

    "Галатасарай" со счетом 3:0 разгромил "Фенербахче" в стамбульском дерби в рамках 31-го тура Суперлиги Турции по футболу.

    Как сообщает Report, встреча прошла на Rams Park.

    В составе хозяев отличились Виктор Осимхен (40'), Барыш Йылмаз (67', с пенальти) и Лукас Торрейра (83').

    Благодаря победе "Галатасарай" укрепил лидерство в турнирной таблице и увеличил отрыв от идущего на второй позиции "Фенербахче" до 7 очков, команды по итогам 31 матча набрали 74 и 67 баллов соотвественно.

    Суперлига Турции ФК Галатасарай ФК Фенербахче
    "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı üç cavabsız qolla məğlub edib

