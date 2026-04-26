"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
- 26 апреля, 2026
- 23:18
"Галатасарай" со счетом 3:0 разгромил "Фенербахче" в стамбульском дерби в рамках 31-го тура Суперлиги Турции по футболу.
Как сообщает Report, встреча прошла на Rams Park.
В составе хозяев отличились Виктор Осимхен (40'), Барыш Йылмаз (67', с пенальти) и Лукас Торрейра (83').
Благодаря победе "Галатасарай" укрепил лидерство в турнирной таблице и увеличил отрыв от идущего на второй позиции "Фенербахче" до 7 очков, команды по итогам 31 матча набрали 74 и 67 баллов соотвественно.
00:26
ERR: Катер патрульной службы Эстонии нарушил водные границы РФВ регионе
23:47
Минздрав: Число погибших при израильских ударах по югу Ливана превысило 2,5 тыс.Другие страны
23:29
В Шеки 40-летний мужчина умер от удара токомПроисшествия
23:18
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дербиФутбол
22:59
Эрдоган провел телефонный разговор с ТрампомВ регионе
22:44
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
22:36
В Иране раскрыли причину возвращения Арагчи в ПакистанВ регионе
22:13
В Геранбое подросток умер от удара токомПроисшествия
21:56