    Rabatda keçirilən "Mədəniyyətlər Günü" adlı tədbirdə Azərbaycan stendi maraqla qarşılanıb

    • 27 aprel, 2026
    Rabatda keçirilən Mədəniyyətlər Günü adlı tədbirdə Azərbaycan stendi maraqla qarşılanıb

    Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərində yerləşən "Rabat American School"da "Mədəniyyətlər Günü" adlı tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, 21 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən tədbirə Azərbaycan ardıcıl dördüncü il öz zəngin mədəniyyətini və qonaqpərvərlik ənənələrini təqdim edib.

    Ölkəmizin milli stendi bu il də ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Qonaqlar Azərbaycan tarixi, adət-ənənələri və mədəni irsi ilə yaxından tanış olublar.

    Ziyarətçilərə Azərbaycan milli mətbəxinin ləziz nümunələri - dovğa, qutab, paxlava, eləcə də qonaqpərvərliyin simvoluna çevrilmiş limonlu çay təqdim olunub. Eyni zamanda, milli geyimlər böyük maraqla qarşılanıb. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinin estetik gözəlliyini daha yaxından hiss etməyə imkan verib.

    Azərbaycanın tədbirdəki iştirakının ayrılmaz hissəsi milli rəqslər olub. Qonaqlara Azərbaycan milli musiqisi ilə tanış olmaq və rəqslərin əsas hərəkətlərini sınamaq imkanı yaradılıb. Bu da müxtəlif yaş qruplarından olan iştirakçılar üçün canlı, şən və birləşdirici atmosfer formalaşdırıb.

    Tədbir ümumilikdə isti və dostluq mühitində keçərək xalqlar arasında mədəni mübadilənin və qarşılıqlı hörmətin əhəmiyyətini bir daha göstərib. "Mədəniyyətlər Günü" bir daha sübut edib ki, mədəni müxtəliflik qarşılıqlı zənginləşmə, ilham və beynəlxalq dostluğun möhkəmlənməsi üçün mühüm dəyərdir.

    Стенд Азербайджана вызвал большой интерес на Дне культур в Рабате

    Son xəbərlər

    02:35

    Əraqçi: Qonşularımız bizim prioritetimizdir

    Region
    02:06

    Naxçıvanda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    01:37
    Foto

    Rabatda keçirilən "Mədəniyyətlər Günü" adlı tədbirdə Azərbaycan stendi maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    01:11
    Foto

    Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    00:52

    Estoniyaya aid patrul gəmisi Rusiya sərhədini pozub

    Region
    00:26

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi altıncı dəfə Avropa çempionu olub

    Fərdi
    23:49

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 2500-ü keçib

    Digər ölkələr
    23:09

    "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı üç cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    22:55

    Ərdoğanla Tramp arasında telefon danışığı baş tutub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti