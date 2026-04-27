    Стенд Азербайджана вызвал большой интерес на Дне культур в Рабате

    В Рaбaте состоялся яркий и насыщенный праздник - День культур (Cultures" Day), организованный в Rabat American School.

    Как сообщает Report, мероприятие объединило представителей 21 страны и стало ярким символом единства через многообразие культур, традиций и национального наследия.

    Азербайджан принял участие в этом международном событии, уже четвертый год подряд представляя свою богатую культуру и гостеприимные традиции. Национальный стенд страны вновь вызвал большой интерес у посетителей, которые с искренним вниманием знакомились с историей, обычаями и культурным наследием Азербайджана.

    Гостям были предложены традиционные блюда азербайджанской кухни - довга, кутабы, пахлава, а также чай с лимоном, давно ставший символом гостеприимства. Особый интерес вызвала национальная одежда, позволившая ближе познакомиться с эстетикой и колоритом азербайджанской культуры.

    Неотъемлемой частью участия Азербайджана стали также танцевальные элементы. Посетителям было предложено познакомиться с национальной музыкой и попробовать основные движения азербайджанских танцев. Это создало живую, радостную и по-настоящему объединяющую атмосферу, которая привлекла внимание гостей всех возрастов.

    Мероприятие прошло в теплой, дружественной атмосфере и подчеркнуло важность культурного обмена и взаимного уважения между народами. День культур в Rabat American School еще раз подтвердил, что культурное многообразие является источником взаимного обогащения, вдохновения и укрепления международного диалога и дружбы.

    Rabatda keçirilən "Mədəniyyətlər Günü" adlı tədbirdə Azərbaycan stendi maraqla qarşılanıb

