Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели "ASAN xidmət"

Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении азербайджанской модели "ASAN xidmət" для совершенствования государственных услуг, повышения прозрачности и их доступности для граждан.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, представители этих стран ознакомились с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Центр также посетили представители Узбекистана. Делегации прибыли в Баку для участия в третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ответственных за борьбу с коррупцией.

Председатель Государственного агентства Ульви Мехтиев подробно проинформировал гостей о деятельности центров "ASAN xidmət", созданных по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о нововведениях в сфере инноваций.

Участникам встречи сообщили, что в рамках экспорта модели "ASAN xidmət" в качестве интеллектуального продукта Азербайджан сотрудничает более чем с 50 странами.

Представители Ирака, Гамбии, Марокко, Мозамбика и Буркина-Фасо высоко оценили инновационный подход модели, принцип ее работы, а также ее значение как эффективной реформы в сфере борьбы с коррупцией.

"Они подчеркнули заинтересованность в использовании передового опыта Азербайджана и внедрении модели в своих странах с целью совершенствования государственных услуг, повышения прозрачности и обеспечения большей доступности услуг для граждан", - говорится в информации.

Участники международного мероприятия также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации "INNOLAND", мобильной службы "ASAN xidmət" и публичного юридического лица "ABAD".