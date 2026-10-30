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    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели "ASAN xidmət"

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:14
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət

    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении азербайджанской модели "ASAN xidmət" для совершенствования государственных услуг, повышения прозрачности и их доступности для граждан.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, представители этих стран ознакомились с деятельностью центра "ASAN xidmət".

    Центр также посетили представители Узбекистана. Делегации прибыли в Баку для участия в третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ответственных за борьбу с коррупцией.

    Председатель Государственного агентства Ульви Мехтиев подробно проинформировал гостей о деятельности центров "ASAN xidmət", созданных по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о нововведениях в сфере инноваций.

    Участникам встречи сообщили, что в рамках экспорта модели "ASAN xidmət" в качестве интеллектуального продукта Азербайджан сотрудничает более чем с 50 странами.

    Представители Ирака, Гамбии, Марокко, Мозамбика и Буркина-Фасо высоко оценили инновационный подход модели, принцип ее работы, а также ее значение как эффективной реформы в сфере борьбы с коррупцией.

    "Они подчеркнули заинтересованность в использовании передового опыта Азербайджана и внедрении модели в своих странах с целью совершенствования государственных услуг, повышения прозрачности и обеспечения большей доступности услуг для граждан", - говорится в информации.

    Участники международного мероприятия также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации "INNOLAND", мобильной службы "ASAN xidmət" и публичного юридического лица "ABAD".

    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət
    ASAN Xidmət Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    İraq, Qambiya, Mərakeş, Mozambik və Burkina-Faso "ASAN xidmət" modelinin tətbiqində maraqlıdır
    Five countries express interest in adopting Azerbaijan's ASAN model
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    Ирак, Гамбия, Марокко, Мозамбик и Буркина-Фасо заинтересованы во внедрении модели "ASAN xidmət"
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