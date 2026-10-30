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    На Филиппинах из-за извержения вулкана пепел поднялся на 3 км над кратером

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 10:28
    На Филиппинах из-за извержения вулкана пепел поднялся на 3 км над кратером

    На филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон, объявлен 3-й уровень опасности.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

    Пепел поднялся на 3 км над кратером вулкана (порядка 5,5 км над уровнем моря). В результате извержения образовался сероватый шлейф, поднявшийся примерно на 3000 метров над кратером и распространившийся на западо-юго-запад.

    В институте рекомендовали эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе 6 км от кратера, а также напомнили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и иных последствиях вулканической активности.

    Извержение вулкана Филиппины
    Volcano erupts in Philippines, sends 3-km ash plume above crater
    44 filmi
    44 filmi

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