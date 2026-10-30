На Филиппинах из-за извержения вулкана пепел поднялся на 3 км над кратером

На филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон, объявлен 3-й уровень опасности.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Пепел поднялся на 3 км над кратером вулкана (порядка 5,5 км над уровнем моря). В результате извержения образовался сероватый шлейф, поднявшийся примерно на 3000 метров над кратером и распространившийся на западо-юго-запад.

В институте рекомендовали эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе 6 км от кратера, а также напомнили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и иных последствиях вулканической активности.