В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один
Внешняя политика
- 30 октября, 2026
- 10:32
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В городе Сигнахи грузинского региона Кахетия состоялась встреча один на один премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, главы правительств обсудили различные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.
Отметим, что после встречи предусмотрено проведение 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
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