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    В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:32
    В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один

    В городе Сигнахи грузинского региона Кахетия состоялась встреча один на один премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, главы правительств обсудили различные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

    Отметим, что после встречи предусмотрено проведение 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

    В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один
    В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один

    Али Асадов Ираклий Кобахидзе Азербайджано-грузинские отношения
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    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub
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