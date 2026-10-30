В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один

В городе Сигнахи грузинского региона Кахетия состоялась встреча один на один премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, главы правительств обсудили различные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

Отметим, что после встречи предусмотрено проведение 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.