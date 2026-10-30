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    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:25
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze arasında oktyabrın 30-da Gürcüstanın Kaxeti bölgəsinin Siqnaxi şəhərində təkbətək görüş olub.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, hökumət başçıları Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlığın müxtəlif aspektlərini, ikitərəfli gündəlikdə duran aktual məsələləri və ikitərəfli əməkdaşlığın gələcək inkişaf istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Qeyd edək ki, görüşdən sonra iki ölkə arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 11-ci iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub

    Əli Əsədov İrakli Kobaxidze Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı
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    В Грузии состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе один на один
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