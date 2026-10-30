В Сигнахи началось 11-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Грузия
- 30 октября, 2026
- 10:36
Будьте в курсе главных новостей!
В городе Сигнахи Кахетинского региона Грузии началось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством премьер-министров Азербайджана и Грузии Али Асадова и Ираклия Кобахидзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании предусмотрено обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
В рамках встречи будет уделено внимание развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли и других областях, а также проектам регионального значения.
Ожидается, что в ходе обсуждений на повестке дня также будут вопросы развития Среднего коридора, занимающего важное место в сотрудничестве Азербайджана и Грузии, расширения транзитных возможностей и укрепления региональных транспортных связей.