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    В Сигнахи началось 11-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Грузия

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:36
    В Сигнахи началось 11-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Грузия

    В городе Сигнахи Кахетинского региона Грузии началось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством премьер-министров Азербайджана и Грузии Али Асадова и Ираклия Кобахидзе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании предусмотрено обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    В рамках встречи будет уделено внимание развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли и других областях, а также проектам регионального значения.

    Ожидается, что в ходе обсуждений на повестке дня также будут вопросы развития Среднего коридора, занимающего важное место в сотрудничестве Азербайджана и Грузии, расширения транзитных возможностей и укрепления региональных транспортных связей.

    В Сигнахи началось 11-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Грузия
    В Сигнахи началось 11-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Грузия

    Азербайджано-грузинские отношения Али Асадов
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    Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclası başlayıb
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    Azerbaijan–Georgia economic commission opens 11th meeting in Sighnaghi
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