    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 2500-ü keçib

    26 aprel, 2026
    23:49
    Ötən sutka ərzində İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Livanın cənub ərazilərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 30 Livan vətəndaşı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    "Martın 2-də hərbi eskalasiyanın başlamasından bəri öldürülən vətəndaşların ümumi sayı 2 509-a, yaralıların sayı isə 7 755-ə çatıb", - qurumun rəsmi məlumatında bildirilib.

    Bununla belə, Səhiyyə Nazirliyi qurbanların və zərərçəkənlərin sayının daha da artacağını proqnozlaşdırır, çünki İsrail tərəfi yaşayış məhəllələrinin və infrastruktur obyektlərinin irimiqyaslı bombardmanlarını dayandırmır.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) bəyan edir ki, zərbələrin bərpa olunması Livan tərəfindən "atəşkəs rejiminin pozulması" ilə əlaqədardır.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün endirilən zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.

    "Hizbullah" İsraili raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə atəşə tutaraq İran tərəfindən müharibəyə qoşulduqdan sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubuna və radikal qruplaşmanın infrastrukturunun yerləşdiyi Beyrutun cənub ətraflarına zərbələr endirib. İsrail həmçinin Livanın cənubunda quru əməliyyatını genişləndirib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. ABŞ Prezidenti Donald Tramp sonra atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-nin himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin mərhələsi baş tutub. Orada atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsi məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livan və İsrailin Birləşmiş Ştatlardakı səfirləri rəhbərlik ediblər.

    Aprelin 16-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və Livanın 10 günlük atəşkəs rejiminin tətbiq olunması barədə razılığa gəldiyini bildirib. Aprelin 24-də o, atəşkəsin üç həftə uzadılacağını elan edib.

    İsrail-İran gərginliyi Yaxın Şərqdə eskalasiya Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Donald Tramp Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei
    Минздрав: Число погибших при израильских ударах по югу Ливана превысило 2,5 тыс.

