Минздрав: Число погибших при израильских ударах по югу Ливана превысило 2,5 тыс.

Не менее 13 человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по южным территориям Ливана за минувшие сутки.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил ливанский Минздрав.

По его данным, ранения различной степени тяжести получили 30 граждан Ливана.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 509, раненых - 7 755", - говорится в официальной сводке ведомства.

Минздрав при этом прогнозирует дальнейший рост числа жертв и пострадавших, поскольку израильская сторона не прекращает масштабные бомбардировки жилых кварталов и объектов инфраструктуры.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляют, что возобновление ударов связано с "нарушением режима прекращения огня" со стороны Ливана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикалов. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени. 24 апреля он заявил, что перемирие будет продлено на три недели.