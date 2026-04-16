    Трамп: Израиль и Ливан объявляют 10-дневное перемирие

    Трамп: Израиль и Ливан объявляют 10-дневное перемирие

    Израиль и Ливан объявляют 10-дневное перемирие, начиная с сегодняшнего дня.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social по итогам телефонных разговоров с лидерами Ливана и Израиля.

    "Я только что провел превосходные переговоры с глубокоуважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби (Биньямином) Нетаньяху. Эти два лидера договорились о том, что в целях достижения МИРА между их странами они официально введут 10-дневный режим прекращения огня в 5 часов вечера по восточному времени", - написал Трамп.

    По словам американского лидера, он поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном работать с Израилем и Ливаном над достижением прочного мира.

    İsrail və Livan 10 günlük atəşkəs elan edir
    Trump announces 10-day ceasefire between Israel and Lebanon

