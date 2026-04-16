    İsrail və Livan 10 günlük atəşkəs elan edir

    • 16 aprel, 2026
    İsrail və Livan 10 günlük atəşkəs elan edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və Livanın bu gündən etibarən 10 günlük atəşkəs elan etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Livan və İsrail liderləri ilə telefon danışıqlarının yekunlarına əsasən "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mən indicə Livanın çox hörmətli Prezidenti Jozef Aun və İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə çox yaxşı danışıqlar apardım. Bu iki lider ölkələri arasında sülhə nail olmaq üçün Şərq vaxtı ilə axşam saat 5-də rəsmi olaraq 10 günlük atəşkəs rejimi tətbiq edəcəkləri barədə razılığa gəldilər", - Tramp bildirib.

    ABŞ liderinin sözlərinə görə, o, ölkənin vitse-prezidenti Cey Di Vensə və dövlət katibi Marko Rubioya Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keynlə birgə davamlı sülhə nail olmaq üçün İsrail və Livanla işləməyi tapşırıb.

    Трамп: Израиль и Ливан объявляют 10-дневное перемирие
    Trump announces 10-day ceasefire between Israel and Lebanon

