Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB
- 07 may, 2026
- 19:50
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirində yer tutan komandalara mükafatlar təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü yerə sahib çıxan Ədliyyə kollektivi bürünc medalla mükafatlandırılıb.
Finalda uduzan Azərişıq komandasının üzvləri gümüş, bütün görüşləri qələbə ilə başa vuran SOCAR-ın üzvləri isə qızıl medallarla təltif edilib.
Bundan başqa, SOCAR komandasına yarışın ən böyük mükafatı olan kubok təqdim olunub.
Qarşılaşmalar və təltifetmə mərasimi Bakı Tennis Akademiyasında keçirilib.
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin qalibi və üçüncü yerin sahibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü yer uğrunda keçirilən matçda Ədliyyə kollektivi Baş Prokurorluq komandasını 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Final görüşündə isə SOCAR Azərişıq komandasına 5:0 hesabı ilə qalib gələrək turnirin qalibi adını qazanıb.
