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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Liverpul" sol cinah müdafiəçisinin transferini nəzərdən keçirir

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:07
    Liverpul sol cinah müdafiəçisinin transferini nəzərdən keçirir

    İngiltərənin "Liverpul" klubunun rəhbərliyi müdafiə xəttinin sol cinahını gücləndirməyi planlaşdırır.

    "Report" "Elnacional" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi qeyri-sabit çıxış edən Miloş Kerkezə layiqli rəqib tapmağı hədəfləyir.

    Premyer Liqa klubunun namizədləri siyahısında Lyuis Holl ("Nyukasl"), Federiko Dimarko ("İnter", İtaliya), Malik Dius ("Brentford"), Alvaro Karreras ("Real", İspaniya) və Maksimiliano Arauxo ("Sportinq") yer alır.

    Bu oyunçulardan biri ilə bağlı mümkün transfer danışıqları yanvarda gerçəkləşə bilər.

    Xatırladaq ki, "Liverpul" Premyer Liqada 9 oyundan sonra 15 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Federiko Dimarko Miloş Kerkez Liverpul FK
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