Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи четвертьфинала.

Как сообщает Report, донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ, и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала. Помимо украинцев в полуфинал прошли английский "Кристал Пэлас", испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Лига конференций УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

16 апреля

АЗ (Нидерланды) – "Шахтер" (Украина) 2:2

Первый матч 0:3

"Фиорентина" (Италия) – "Кристал Пэлас" (Англия) 2:1

Первый матч – 0:3

АЕК (Афины, Греция) – "Райо Вальекано" (Испания) 3:1

Первый матч – 0:3

"Страсбур" (Франция) – "Майнц 05" (Германия) 4:0

Первый матч – 0:2.