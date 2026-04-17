    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    • 17 апреля, 2026
    • 01:18
    Украинский Шахтер вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи четвертьфинала.

    Как сообщает Report, донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ, и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала. Помимо украинцев в полуфинал прошли английский "Кристал Пэлас", испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

    Лига конференций УЕФА

    1/4 финала, ответные матчи

    16 апреля

    АЗ (Нидерланды) – "Шахтер" (Украина) 2:2

    Первый матч 0:3

    "Фиорентина" (Италия) – "Кристал Пэлас" (Англия) 2:1

    Первый матч – 0:3

    АЕК (Афины, Греция) – "Райо Вальекано" (Испания) 3:1

    Первый матч – 0:3

    "Страсбур" (Франция) – "Майнц 05" (Германия) 4:0

    Первый матч – 0:2.

    Лига конференций УЕФА ФК Шахтер ФК Кристал Пэлас ФК Райо Вальекано
    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

