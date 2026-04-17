Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
- 17 апреля, 2026
- 01:18
В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи четвертьфинала.
Как сообщает Report, донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ, и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала. Помимо украинцев в полуфинал прошли английский "Кристал Пэлас", испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".
Лига конференций УЕФА
1/4 финала, ответные матчи
16 апреля
АЗ (Нидерланды) – "Шахтер" (Украина) 2:2
Первый матч 0:3
"Фиорентина" (Италия) – "Кристал Пэлас" (Англия) 2:1
Первый матч – 0:3
АЕК (Афины, Греция) – "Райо Вальекано" (Испания) 3:1
Первый матч – 0:3
"Страсбур" (Франция) – "Майнц 05" (Германия) 4:0
Первый матч – 0:2.
