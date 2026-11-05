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    Полиция Берлина начала расследование обстоятельств смерти министра экономики Баварии

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 04:26
    Полиция Берлина начала расследование обстоятельств смерти министра экономики Баварии

    Полиция Берлина подтвердила смерть министра экономики и заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера, тело которого обнаружили в одном из отелей германской столицы.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении полиции Берлина.

    "Сегодня ранним вечером заместитель премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере в берлинском районе Митте", - отмечается в сообщении.

    В полиции уточнили, что прокуратура Берлина совместно с шестым отделом по расследованию убийств земельного управления уголовной полиции начала проверку обстоятельств смерти политика.

    "Цель проверки - установить точную причину и обстоятельства смерти, а также исключить возможную причастность третьих лиц. Следственные действия продолжаются", - подчеркнули правоохранительные органы.

    Ранее газета Bild сообщила, что 55-летний Айвангер был найден мертвым в отеле Neuer Fritz в центре Берлина.

    По данным издания, политик должен был присутствовать на открытии берлинского представительства возглавляемой им партии "Свободные избиратели", однако из-за плохого самочувствия остался в гостинице.

    Хуберт Айвангер Берлин (ФРГ)
    Berlin polisi Bavariyanın iqtisadiyyat nazirinin ölümünü təsdiqləyib
    44 filmi
    44 filmi

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