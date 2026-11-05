В Берлине обнаружен мертвым министра экономики Баварии

Заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики федеральной земли и лидер партии "Свободные избиратели" Хуберт Айвангер найден мертвым в одном из отелей Берлина. Ему было 55 лет.

Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом издание сообщило со ссылкой на источники в правительстве Баварии и берлинской полиции.

По информации газеты, в среду, 4 ноября, в Берлине состоялось открытие представительства партии "Свободные избиратели". Айвангер не присутствовал на мероприятии из-за плохого самочувствия и остался в отеле Neuer Fritz в центре германской столицы.

Причина смерти политика пока неизвестна. Его семья проинформирована о случившемся.

Айвангер с 2018 года занимал пост заместителя премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, а также возглавлял земельное министерство экономики, регионального развития и энергетики.

Партия "Свободные избиратели" входит в правящую коалицию Баварии вместе с Христианско-социальным союзом (ХСС).

У политика остались двое детей от гражданской супруги, главы администрации округа Регенсбург Тани Швайгер.