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    В Берлине обнаружен мертвым министра экономики Баварии

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 01:11
    В Берлине обнаружен мертвым министра экономики Баварии

    Заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики федеральной земли и лидер партии "Свободные избиратели" Хуберт Айвангер найден мертвым в одном из отелей Берлина. Ему было 55 лет.

    Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом издание сообщило со ссылкой на источники в правительстве Баварии и берлинской полиции.

    По информации газеты, в среду, 4 ноября, в Берлине состоялось открытие представительства партии "Свободные избиратели". Айвангер не присутствовал на мероприятии из-за плохого самочувствия и остался в отеле Neuer Fritz в центре германской столицы.

    Причина смерти политика пока неизвестна. Его семья проинформирована о случившемся.

    Айвангер с 2018 года занимал пост заместителя премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, а также возглавлял земельное министерство экономики, регионального развития и энергетики.

    Партия "Свободные избиратели" входит в правящую коалицию Баварии вместе с Христианско-социальным союзом (ХСС).

    У политика остались двое детей от гражданской супруги, главы администрации округа Регенсбург Тани Швайгер.

    Берлин (ФРГ)
    Bavariyanın iqtisadiyyat naziri hoteldə ölü tapılıb
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