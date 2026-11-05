Хаким Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США
- 05 ноября, 2026
- 04:04
Будьте в курсе главных новостей!
Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост спикера нижней палаты.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, политик обратился к однопартийцам с письмом, в котором попросил поддержать его кандидатуру.
"Я прошу вас поддержать мою кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей", - говорится в обращении.
Джеффрис обозначил три основных приоритета демократов: снижение стоимости жизни, обеспечение подотчетности власти и защиту американских ценностей.
Он также заявил, что времена, когда Палата представителей действовала как структура, полностью подконтрольная администрации президента США Дональда Трампа, остались в прошлом.
По данным телеканала, внутрипартийные выборы руководства демократов состоятся 18 ноября в закрытом формате. Для получения партийной номинации Джеффрису необходимо заручиться поддержкой простого большинства членов фракции.
Окончательное голосование по кандидатуре спикера пройдет после начала работы Конгресса нового созыва 3 января 2027 года.
В случае избрания Джеффрис станет первым афроамериканцем, занявшим пост спикера Палаты представителей США.