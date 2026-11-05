Хаким Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост спикера нижней палаты.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, политик обратился к однопартийцам с письмом, в котором попросил поддержать его кандидатуру.

"Я прошу вас поддержать мою кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей", - говорится в обращении.

Джеффрис обозначил три основных приоритета демократов: снижение стоимости жизни, обеспечение подотчетности власти и защиту американских ценностей.

Он также заявил, что времена, когда Палата представителей действовала как структура, полностью подконтрольная администрации президента США Дональда Трампа, остались в прошлом.

По данным телеканала, внутрипартийные выборы руководства демократов состоятся 18 ноября в закрытом формате. Для получения партийной номинации Джеффрису необходимо заручиться поддержкой простого большинства членов фракции.

Окончательное голосование по кандидатуре спикера пройдет после начала работы Конгресса нового созыва 3 января 2027 года.

В случае избрания Джеффрис станет первым афроамериканцем, занявшим пост спикера Палаты представителей США.