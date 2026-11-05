Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Хаким Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 04:04
    Хаким Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

    Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост спикера нижней палаты.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, политик обратился к однопартийцам с письмом, в котором попросил поддержать его кандидатуру.

    "Я прошу вас поддержать мою кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей", - говорится в обращении.

    Джеффрис обозначил три основных приоритета демократов: снижение стоимости жизни, обеспечение подотчетности власти и защиту американских ценностей.

    Он также заявил, что времена, когда Палата представителей действовала как структура, полностью подконтрольная администрации президента США Дональда Трампа, остались в прошлом.

    По данным телеканала, внутрипартийные выборы руководства демократов состоятся 18 ноября в закрытом формате. Для получения партийной номинации Джеффрису необходимо заручиться поддержкой простого большинства членов фракции.

    Окончательное голосование по кандидатуре спикера пройдет после начала работы Конгресса нового созыва 3 января 2027 года.

    В случае избрания Джеффрис станет первым афроамериканцем, занявшим пост спикера Палаты представителей США.

    Конгресс США Спикеры
    Hakim Cefris ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:31
    Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиков
    В регионе
    09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)
    Финансы
    09:13
    SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд
    Энергетика
    09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
    Финансы
    09:07
    Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост
    Финансы
    08:55
    В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи
    Другие страны
    08:42
    Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном
    Другие страны
    08:34
    В двух районах Баку ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:32
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    Лента новостей