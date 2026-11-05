КНДР испытала новейший комплекс противовоздушной обороны

В Северной Корее провели испытание нового комплекса противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытательный пуск состоялся под руководством члена Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи генерала армии Ким Чон Сика.

По данным агентства, в ходе испытаний были подтверждены технические характеристики и надежность новых материалов ракеты, интеллектуальной многокомпонентной системы наведения, а также систем распознавания целей и обработки информации.

В тот же день подразделение стратегических крылатых ракет большой дальности провело показательные учения с применением ракетного вооружения. Как утверждает ЦТАК, военнослужащие успешно поразили условную цель, расположенную на аэродроме.

В агентстве отметили, что испытания и учения проводятся в рамках плановых оборонных мероприятий, направленных на совершенствование боевых систем и повышение их надежности.