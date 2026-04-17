UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 01:09
UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, "Şaxtyor", "Kristal Pelas", "Rayo Valyekano" və "Strasburq" yarımfinala vəsiqə qazanıb.
UEFA Konfrans Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
16 aprel
AZ (Niderland) – "Şaxtyor" (Ukrayna) 2:2
İlk oyun 0:3
"Fiorentina" (İtaliya) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) 2:1
İlk oyun – 0:3
AEK (Afina, Yunanıstan) – "Rayo Valyekano" (İspaniya) 3:1
İlk oyun – 0:3
"Strasburq" (Fransa) – "Maynts 05" (Almaniya) 4:0
İlk oyun – 0:2
