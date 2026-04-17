    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, "Şaxtyor", "Kristal Pelas", "Rayo Valyekano" və "Strasburq" yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    16 aprel

    AZ (Niderland) – "Şaxtyor" (Ukrayna) 2:2

    İlk oyun 0:3

    "Fiorentina" (İtaliya) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) 2:1

    İlk oyun – 0:3

    AEK (Afina, Yunanıstan) – "Rayo Valyekano" (İspaniya) 3:1

    İlk oyun – 0:3

    "Strasburq" (Fransa) – "Maynts 05" (Almaniya) 4:0

    İlk oyun – 0:2

    UEFA Konfrans Liqası Şaxtyor FK Kristal Pelas FK Strasburq FK Rayo Valyekano FK
    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti