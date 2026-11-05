Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Тренер "Викинга" назвал победу над "Сабахом" исторической

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 03:36
    Тренер Викинга назвал победу над Сабахом исторической

    Футболисты норвежского "Викинга" вписали свои имена золотыми буквами в историю клуба.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер норвежской команды Бьярте Лунде Арсхейм на пресс-конференции после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".

    Специалист прокомментировал победу своей команды.

    "Это действительно великолепное и историческое событие. После окончания матча я сказал своим футболистам, что они вписали свои имена золотыми буквами в историю клуба. Я очень горжусь их выступлением. Что касается самой встречи, мы сыграли очень хорошо. Считаю, что именно мы заслужили победу", - отметил тренер.

    Напомним, что матч "Викинг" - "Сабах" завершился победой норвежского клуба со счетом 4:1.

    Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах ФК Викинг
    "Vikinq"in baş məşqçisi Aarsheym: "Futbolçularım adlarını klubun tarixinə yazdırdılar"
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