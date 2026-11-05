Тренер "Викинга" назвал победу над "Сабахом" исторической

Футболисты норвежского "Викинга" вписали свои имена золотыми буквами в историю клуба.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер норвежской команды Бьярте Лунде Арсхейм на пресс-конференции после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".

Специалист прокомментировал победу своей команды.

"Это действительно великолепное и историческое событие. После окончания матча я сказал своим футболистам, что они вписали свои имена золотыми буквами в историю клуба. Я очень горжусь их выступлением. Что касается самой встречи, мы сыграли очень хорошо. Считаю, что именно мы заслужили победу", - отметил тренер.

Напомним, что матч "Викинг" - "Сабах" завершился победой норвежского клуба со счетом 4:1.