Джаред Кушнер заявил о работе США над новой архитектурой безопасности в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием архитектуры безопасности в Европе, которая позволит предотвратить возобновление боевых действий после урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в социальной сети X.

"По указанию президента Трампа мы активно работаем над поиском пути к прочному миру. Мы сосредоточены не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они не возобновились", - написал он.