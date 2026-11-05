Джаред Кушнер заявил о работе США над новой архитектурой безопасности в Европе
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 03:10
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Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием архитектуры безопасности в Европе, которая позволит предотвратить возобновление боевых действий после урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в социальной сети X.
"По указанию президента Трампа мы активно работаем над поиском пути к прочному миру. Мы сосредоточены не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они не возобновились", - написал он.
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