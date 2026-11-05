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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Джаред Кушнер заявил о работе США над новой архитектурой безопасности в Европе

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 03:10
    Джаред Кушнер заявил о работе США над новой архитектурой безопасности в Европе

    Администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием архитектуры безопасности в Европе, которая позволит предотвратить возобновление боевых действий после урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в социальной сети X.

    "По указанию президента Трампа мы активно работаем над поиском пути к прочному миру. Мы сосредоточены не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они не возобновились", - написал он.

    Российско-украинский конфликт Джаред Кушнер Европейский союз (ЕС)
    Kuşner: Tramp administrasiyası Avropada təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılması üzərində işləyir
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