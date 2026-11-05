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    Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 06:19
    Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане

    Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, встреча продлилась несколько минут и прошла в частном формате.

    В ходе беседы понтифик подарил музыканту четки, а Дилан преподнес ему экземпляр своей автобиографии "Хроники. Том первый".

    Во время визита музыканта сопровождали представитель Святого престола Антонио Спадаро и главный редактор ватиканской газеты L'Osservatore Romano Андреа Монда.

    По словам Спадаро, встреча состоялась по инициативе самого Дилана.

    В статье для L'Osservatore Romano Спадаро отметил, что Лев XIV, в миру Роберт Превост, знаком с творчеством музыканта с молодости.

    Он также обратил внимание на интерес Дилана к наследию святого Августина, занимающего особое место в духовной традиции понтифика и августинского ордена.

    Папа Римский Лев XIV Боб Дилан Ватикан
    Bob Dilan Roma Papası XIV Leo ilə Vatikanda görüşüb
    44 filmi
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