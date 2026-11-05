Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, встреча продлилась несколько минут и прошла в частном формате.

В ходе беседы понтифик подарил музыканту четки, а Дилан преподнес ему экземпляр своей автобиографии "Хроники. Том первый".

Во время визита музыканта сопровождали представитель Святого престола Антонио Спадаро и главный редактор ватиканской газеты L'Osservatore Romano Андреа Монда.

По словам Спадаро, встреча состоялась по инициативе самого Дилана.

В статье для L'Osservatore Romano Спадаро отметил, что Лев XIV, в миру Роберт Превост, знаком с творчеством музыканта с молодости.

Он также обратил внимание на интерес Дилана к наследию святого Августина, занимающего особое место в духовной традиции понтифика и августинского ордена.