Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане
- 05 ноября, 2026
- 06:19
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Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, встреча продлилась несколько минут и прошла в частном формате.
В ходе беседы понтифик подарил музыканту четки, а Дилан преподнес ему экземпляр своей автобиографии "Хроники. Том первый".
Во время визита музыканта сопровождали представитель Святого престола Антонио Спадаро и главный редактор ватиканской газеты L'Osservatore Romano Андреа Монда.
По словам Спадаро, встреча состоялась по инициативе самого Дилана.
В статье для L'Osservatore Romano Спадаро отметил, что Лев XIV, в миру Роберт Превост, знаком с творчеством музыканта с молодости.
Он также обратил внимание на интерес Дилана к наследию святого Августина, занимающего особое место в духовной традиции понтифика и августинского ордена.