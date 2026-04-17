Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле встретилась с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента.

В ходе встречи Шалва Папуашвили вручил Сахибе Гафаровой Парламентскую медаль почета. Было отмечено, что председатель Милли Меджлиса удостоена этой высокой награды за вклад в развитие межпарламентских связей, а также дальнейшее укрепление дружбы между народами двух стран. С. Гафарова стала первым спикером, удостоенным этой медали.

На встрече было отмечено, что международные мероприятия, подобные Ассамблее МПС, создают ключевые возможности как для обсуждения волнующих мировую общественность вопросов и актуальных проблем, так и для пересмотра сотрудничества между законодательными органами.

Стороны указали, что в развитии отношений на высоком уровне важную роль играют связи между лидерами двух стран, а также визиты на высшем и высоком уровне. В этом контексте была особо отмечена значимость государственного визита президента Ильхама Алиева в Грузию в апреле текущего года.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, и отмечено, что законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках различных международных организаций. Стороны констатировали, что межпарламентское сотрудничество является одним из важных направлений как двусторонних, так и многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией, и в этой сфере сформированы эффективные механизмы взаимодействия.

На встрече также было отмечено, что наряду с группами дружбы налажена практика плодотворного сотрудничества между парламентскими комитетами. В то же время была особо подчеркнута взаимная поддержка и скоординированная деятельность парламентариев Азербайджана и Грузии на международных платформах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

16 апреля, 18:20

Спикеры парламентов Грузии Шалва Папуашвили и Азербайджана Сахиба Гафарова обсудили вопросы продвижения стратегических энергетических проектов.

Как передает Report, об этом сообщил Папуашвили в соцсети Х по итогам встречи с Гафаровой на полях 152-й сессии Межпарламентского союза в Стамбуле.

"Я был рад встретиться с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Для меня было особой честью вручить ей первую Парламентскую медаль почета, недавно учрежденную в парламенте Грузии. Она внесла значительный вклад в укрепление межпарламентских связей между Грузией и Азербайджаном, а также в развитие дружбы между нашими народами", - написал он.

Папуашвили отметил, что эта награда отражает исключительную роль Сахибы Гафаровой в формировании прочной нормативной базы отношений между парламентами, а также личный вклад в развитие связей между парламентскими комитетами, группами дружбы и совместной дипломатической деятельностью.

"Мы приветствовали активное межпарламентское сотрудничество и подтвердили приверженность стратегическому партнерству между Грузией и Азербайджаном. В ходе встречи также обсуждался мирный процесс в регионе и была подчеркнута необходимость продвижения стратегических энергетических проектов", - добавил он.