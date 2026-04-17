Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

Американская сторона уведомила ряд европейских стран, что поставки вооружений будут задержаны в связи с военной операцией в Иране.

Как передает Report, об со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, перебои в снабжении коснутся нескольких государств Евросоюза, включая страны Прибалтики и Скандинавии. В официальной переписке представители американской администрации указали, что вооруженный конфликт с Ираном продолжает расходовать запасы США, в связи с чем выполнение ранее достигнутых договоренностей о поставках в полном объеме временно невозможно, указывает Reuters.

В администрации Белого дома, как отмечает агентство, выражают обеспокоенность тем, что на фоне ближневосточного противостояния американский военно-промышленный комплекс окажется не в состоянии обеспечить возрастающий спрос. В этой связи рассматривается вариант урезания объемов поставок отдельным покупателям по всему миру.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.