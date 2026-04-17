"Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir
- 17 aprel, 2026
- 03:02
Amerika tərəfi bir sıra Avropa ölkələrinə İrandakı hərbi əməliyyatla əlaqədar silah tədarükünün ləngiyəcəyi barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Məlumata görə, təchizatdakı fasilələr Baltikyanı və Skandinaviya ölkələri də daxil olmaqla, Avropa İttifaqının bir neçə dövlətinə təsir edəcək. Rəsmi yazışmalarda Amerika administrasiyasının nümayəndələri göstəriblər ki, İranla silahlı münaqişə ABŞ-nin ehtiyatlarını tükətməyə davam edir, bu səbəbdən də tədarüklə bağlı əvvəllər əldə olunmuş razılaşmaların tam həcmdə yerinə yetirilməsi müvəqqəti olaraq qeyri-mümkündür", - "Reuters" qeyd edib.
Agentlik bildirib ki, Ağ Ev administrasiyasında Yaxın Şərq qarşıdurması fonunda Amerika hərbi sənaye kompleksinin artan tələbatı ödəyə bilməyəcəyindən narahatlıq ifadə edirlər. Bununla əlaqədar bütün dünyada ayrı-ayrı alıcılara tədarük həcminin azaldılması variantı nəzərdən keçirilir.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. Livanın "Hizbullah" qruplaşması İsraili raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə atəşə tutaraq İran tərəfində müharibəyə daxil olduqdan sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) qruplaşmanın infrastrukturunun yerləşdiyi Livanın cənubuna və Beyrutun cənub ətraflarına zərbələr endirib. İsrail həmçinin Livanın cənubunda yerüstü əməliyyatını genişləndirib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.