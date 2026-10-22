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    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər

    Region
    • 22 oktyabr, 2026
    • 23:21
    Putin: Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər

    Rusiya və Ukrayna razılığa gələ bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Vesti" proqramına müsahibəsində bildirib.

    Putinin sözlərinə görə, Moskva ABŞ nümayəndələri ilə danışıqlar zamanı Kiyevlə üçtərəfli təmasların bərpasına hazır olduğunu bildirib.

    "ABŞ administrasiyasının nümayəndələri ilə danışıqlarımıza gəlincə, bəli, üçtərəfli təmasları bərpa etməyə hazır olduğumuz barədə razılığa gəldik", – Putin deyib.

    O qeyd edib ki, danışıqlarda sülh sazişləri əldə edildikdən sonra Rusiya və Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi müzakirə ediləcək. Putin əlavə edib ki, Rusiyanın təhlükəsizliyindən danışarkən bütövlükdə Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasını nəzərə almamaq mümkün deyil.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner Moskvada Vladimir Putinlə danışıqlar aparıblar. Görüşün yekunlarına əsasən Vaşinqton administrasiyasının nümayəndəsi danışıqları "konstruktiv" adlandırıb.

    Vladimir Putin Stiv Uitkoff Cared Kuşner Ukrayna-Rusiya sülh prosesi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Путин: Россия и Украина могут договориться
    Putin says Russia and Ukraine could reach an agreement
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