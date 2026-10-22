Путин: Россия и Украина могут договориться

Россия и Украина могут договориться.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Вести".

По его словам, Москва во время переговоров с американскими делегатами выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом.

"Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после "выхода на мирные соглашения".

Путин также подчеркнул, что ведя переговоры о безопасности РФ, нельзя не говорить и об архитектуре безопасности всей Европы.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. По итогам встречи представитель вашингтонской администрации назвал переговоры"конструктивными".