Путин: Россия и Украина могут договориться
- 22 октября, 2026
- 23:15
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Россия и Украина могут договориться.
Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Вести".
По его словам, Москва во время переговоров с американскими делегатами выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом.
"Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после "выхода на мирные соглашения".
Путин также подчеркнул, что ведя переговоры о безопасности РФ, нельзя не говорить и об архитектуре безопасности всей Европы.
Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. По итогам встречи представитель вашингтонской администрации назвал переговоры"конструктивными".