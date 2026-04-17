    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    • 17 апреля, 2026
    • 03:39
    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает за эпидемиологической обстановкой в Московской области РФ, где были выявлены случаи заражения оспой обезьян.

    Как передает Report, об этом местному изданию "РИА Новости" заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

    По его словам, в Домодедовской больнице проходят лечение два инфицированных пациента.

    "ВОЗ осуществляет контроль за развитием ситуации через систему мониторинга и взаимодействие с органами здравоохранения Российской Федерации", - отметил Т. Жазаревич.

    Он уточнил, что в настоящее время в мире отсутствуют медицинские препараты, разработанные специально для борьбы с возбудителем оспы обезьян. Лечение заболевших, сказал специалист, основывается на иных подходах, среди которых ключевое значение имеют купирование симптомов и предупреждение возможных медицинских осложнений.

    Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил ТАСС, что в Подмосковье был зафиксирован еще один случай, уже третий в РФ с начала года, заражения оспой обезьян.

    "Это плохо, у нас уже идет местное распространение", - сказал ученый.

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

