Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Механизированные части вооруженных сил Ливана в ночное время начали патрулирование столичных улиц вслед за интенсивными оружейными салютами, которыми было отмечено вступление в действие 10-дневного режима прекращения огня.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в соцсети Х.

    "В ряде кварталов безответственные граждане открыли интенсивный огонь из автоматического оружия и гранатометов, поставив под угрозу жизни множества людей и нанеся урон государственному и частному имуществу", - говорится в публикации.

    Военное командование выступило с предостережением в адрес нарушителей общественного порядка и обратилось к населению с призывом "следовать букве закона и отказаться от использования оружия при любых обстоятельствах".

    "Мы намерены разыскивать лиц, применяющих оружие, задерживать их и направлять в компетентные судебные инстанции", - отметили военные.

    Стрельбу, отмечает телеканал MTV, устроили сторонники ливанской радикальной группировки "Хезболлах", причем в отдельных районах на юге столицы выстрелы продолжают раздаваться до сих пор.

    Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку).

    Перемирие между Ливаном и Израилем Эскалация на Ближнем Востоке

