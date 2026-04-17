Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

Механизированные части вооруженных сил Ливана в ночное время начали патрулирование столичных улиц вслед за интенсивными оружейными салютами, которыми было отмечено вступление в действие 10-дневного режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в соцсети Х.

"В ряде кварталов безответственные граждане открыли интенсивный огонь из автоматического оружия и гранатометов, поставив под угрозу жизни множества людей и нанеся урон государственному и частному имуществу", - говорится в публикации.

Военное командование выступило с предостережением в адрес нарушителей общественного порядка и обратилось к населению с призывом "следовать букве закона и отказаться от использования оружия при любых обстоятельствах".

"Мы намерены разыскивать лиц, применяющих оружие, задерживать их и направлять в компетентные судебные инстанции", - отметили военные.

Стрельбу, отмечает телеканал MTV, устроили сторонники ливанской радикальной группировки "Хезболлах", причем в отдельных районах на юге столицы выстрелы продолжают раздаваться до сих пор.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку).