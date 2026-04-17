    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Международный валютный фонд (МВФ) возобновил сотрудничество с Венесуэлой впервые за с 2019 года.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы финорганизации.

    "Опираясь на позицию государств - членов МВФ, которые представляют большинство голосов в фонде, и следуя устоявшейся практике, директор-распорядитель Кристалина Георгиева сообщила сегодня (16 апреля - ред.) о том, что МВФ начал взаимодействие с правительством Венесуэлы под руководством уполномоченного президента Делси Родригес", - говорится в документе.

    МВФ добавил, что Венесуэла является членом фонда с декабря 1946 года.

    "Сотрудничество с этой страной было заморожено в марте 2019 года в связи со сложностями, связанными с признанием правительства", - уточнили в фонде.

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей