МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой
Финансы
- 17 апреля, 2026
- 03:23
Международный валютный фонд (МВФ) возобновил сотрудничество с Венесуэлой впервые за с 2019 года.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы финорганизации.
"Опираясь на позицию государств - членов МВФ, которые представляют большинство голосов в фонде, и следуя устоявшейся практике, директор-распорядитель Кристалина Георгиева сообщила сегодня (16 апреля - ред.) о том, что МВФ начал взаимодействие с правительством Венесуэлы под руководством уполномоченного президента Делси Родригес", - говорится в документе.
МВФ добавил, что Венесуэла является членом фонда с декабря 1946 года.
"Сотрудничество с этой страной было заморожено в марте 2019 года в связи со сложностями, связанными с признанием правительства", - уточнили в фонде.
