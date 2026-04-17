Международный валютный фонд (МВФ) возобновил сотрудничество с Венесуэлой впервые за с 2019 года.

"Опираясь на позицию государств - членов МВФ, которые представляют большинство голосов в фонде, и следуя устоявшейся практике, директор-распорядитель Кристалина Георгиева сообщила сегодня (16 апреля - ред.) о том, что МВФ начал взаимодействие с правительством Венесуэлы под руководством уполномоченного президента Делси Родригес", - говорится в документе.

МВФ добавил, что Венесуэла является членом фонда с декабря 1946 года.

"Сотрудничество с этой страной было заморожено в марте 2019 года в связи со сложностями, связанными с признанием правительства", - уточнили в фонде.