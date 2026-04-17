    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    • 17 aprel, 2026
    • 03:33
    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 2019-cu ildən bəri ilk dəfə Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə maliyyə təşkilatının mətbuat xidmətinin bəyanatında deyilir.

    "BVF-də səslərin əksəriyyətini təmsil edən üzv dövlətlərin mövqeyinə əsaslanaraq və formalaşmış təcrübəni rəhbər tutaraq icraçı direktor Kristalina Georgiyeva bu gün (16 aprel - red.) BVF-nin səlahiyyətli prezident Delsi Rodrigesin rəhbərlik etdiyi Venesuela hökuməti ilə qarşılıqlı fəaliyyətə başladığını bildirib", - sənəddə qeyd olunub.

    BVF əlavə edib ki, Venesuela 1946-cı ilin dekabrından fondun üzvüdür.

    "Hökumətin tanınması ilə bağlı yaranan çətinliklərlə əlaqədar olaraq bu ölkə ilə əməkdaşlıq 2019-cu ilin mart ayında dondurulmuşdu", - fond dəqiqləşdirib.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Venesuela
    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

