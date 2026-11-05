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    Во Франции для обеспечения безопасности протестов мобилизуют 70 тыс. силовиков

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 02:41
    Во Франции для обеспечения безопасности протестов мобилизуют 70 тыс. силовиков

    Власти Франции привлекут 70 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время массовых акций протеста, запланированных на 5 ноября по всей стране.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    По его словам, для обеспечения общественного порядка будет задействовано столько же сотрудников правоохранительных органов, сколько и во время протестов 31 октября.

    К обеспечению безопасности также привлекут подразделения специального назначения, кинологические службы и конную полицию.

    Глава МВД подчеркнул, что первоочередная задача правоохранительных органов - обеспечить мирное проведение демонстраций и не допустить беспорядков.

    "Если будут предприняты попытки совершения противоправных действий, ответ будет предельно жестким. Мы не потерпим никаких беспорядков, и нарушители будут задержаны", - предупредил министр.

    Акции протеста пройдут на фоне общенациональной забастовки, к которой призвали крупнейшие профсоюзы Франции, выступающие в защиту заработной платы и занятости населения.

    Акции протеста во Франции Французская полиция
    Fransada aksiyaların təhlükəsizliyini 70 min hüquq-mühafizə əməkdaşı təmin edəcək
    MiniBoss
    MiniBoss

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