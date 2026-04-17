    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    • 17 апреля, 2026
    • 02:56
    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

    Согласно документу, граждане Австралии, имеющие общегражданский паспорт, отныне не будут обязаны получать визу при въезде в Турцию с туристической целью или для транзитного проезда.

    Таким образом, австралийцам предоставлена возможность пребывания в Турции на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней.

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
