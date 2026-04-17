Турция упростила визовый режим для граждан Австралии.

Как сообщает Report, соответствующее постановление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Согласно документу, граждане Австралии, имеющие общегражданский паспорт, отныне не будут обязаны получать визу при въезде в Турцию с туристической целью или для транзитного проезда.

Таким образом, австралийцам предоставлена возможность пребывания в Турции на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней.