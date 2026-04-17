Турция упростила визовый режим для граждан Австралии
- 17 апреля, 2026
- 02:56
Турция упростила визовый режим для граждан Австралии.
Как сообщает Report, соответствующее постановление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.
Согласно документу, граждане Австралии, имеющие общегражданский паспорт, отныне не будут обязаны получать визу при въезде в Турцию с туристической целью или для транзитного проезда.
Таким образом, австралийцам предоставлена возможность пребывания в Турции на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней.
