В Бакметрополитене доля NFC-платежей достигла 64% за год работы системы

С момента запуска системы бесконтактной оплаты проезда банковскими картами с технологией NFC в Бакинском метрополитене было совершено 73 млн 889 тыс. 384 платежа.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", данный показатель составил 63,8% от общего числа платных пассажироперевозок.

В ежедневной статистике на долю NFC приходится более 60% всех транзакций.

Рекордный месячный показатель зафиксирован в апреле 2026 года, когда пассажиры совершили 8 млн 57 тыс. 376 бесконтактных платежей.

Напомним, что услуга оплаты проезда банковскими картами с поддержкой NFC была запущена в Бакинском метрополитене 4 ноября 2025 года.