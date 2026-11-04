В Бакметрополитене доля NFC-платежей достигла 64% за год работы системы
Инфраструктура
- 04 ноября, 2026
- 12:57
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С момента запуска системы бесконтактной оплаты проезда банковскими картами с технологией NFC в Бакинском метрополитене было совершено 73 млн 889 тыс. 384 платежа.
Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", данный показатель составил 63,8% от общего числа платных пассажироперевозок.
В ежедневной статистике на долю NFC приходится более 60% всех транзакций.
Рекордный месячный показатель зафиксирован в апреле 2026 года, когда пассажиры совершили 8 млн 57 тыс. 376 бесконтактных платежей.
Напомним, что услуга оплаты проезда банковскими картами с поддержкой NFC была запущена в Бакинском метрополитене 4 ноября 2025 года.
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