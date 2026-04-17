    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    • 17 aprel, 2026
    • 02:44
    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu barədə qərarı "Remi Gazete"də yayımlanıb.

    Belə ki, Avstraliyanın ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları bundan sonra Türkiyəyə turistik məqsədlə və ya tranzit keçid üçün səyahət etdikdə viza almaq məcburiyyətində olmayacaqlar.

    Qərara görə, onlara hər 180 gün ərzində maksimum 90 gün Türkiyədə qalmaq imkanı verilib.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avstraliya Viza Sadələşdirmə
    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

