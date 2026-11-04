Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - Обновлено

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 4 ноября ознакомились в Бакинском Экспо-центре с Первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости AIREX 2026.

Как сообщает Report, в Первой Азербайджанской международной выставке недвижимости, организованной компанией PASHA Property Management, принимает участие 61 компания, в том числе 47 местных и 14 зарубежных.

Распоряжением главы государства 2026 год в нашей стране объявлен "Годом градостроительства и архитектуры". Проведение выставки еще раз подчеркивает внимание, уделяемое на государственном уровне развитию сфер недвижимости, архитектуры и строительства. Выставка объединяет на одной площадке тех, кто заинтересован в приобретении жилья, улучшении жилищных условий и инвестициях в недвижимость, а также крупных инвесторов, представителей компаний и специалистов отрасли. Она способствует расширению диалога между участниками рынка недвижимости, обмену опытом и обсуждению новых возможностей для сотрудничества.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились со стендом компании PMD Group.

Было сообщено, что PMD Group с 2013 года работает в сфере инвестиций в недвижимость, развития и управления проектами. Компания реализует проекты жилого, коммерческого и общественно-социального назначения. PMD Group предоставляет услуги по четырем основным направлениям, охватывающим весь цикл реализации проектов - от разработки концепции до строительства и последующего управления. В их числе - строительство и управление проектами, архитектура и дизайн, управление недвижимостью, ее продажа и аренда, а также логистические и складские услуги. PMD Group и входящие в ее состав компании участвовали в строительстве Парка Победы в Баку. Помимо столицы и Абшеронского полуострова, компания реализовала ряд проектов и на освобожденных от оккупации территориях. Эта работа продолжается и в настоящее время.

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Было отмечено, что PASHA Real Estate Qrup, входящая в состав PASHA Holding, работает в сфере инвестиций в недвижимость, развития проектов и управления активами в сфере недвижимости. Группа в сотрудничестве с известными международными брендами реализует проекты в Азербайджане и еще пяти странах – Турции, США, Монтенегро, Грузии и Узбекистане. PASHA Real Estate Qrup, как одна из ведущих компаний в сфере недвижимости в Азербайджане, вносит вклад в формирование современного архитектурного облика Баку, реализуя проекты, соответствующие международным стандартам. Они осуществляются в сотрудничестве с известными международными архитектурными компаниями. Сфера деятельности Группы включает развитие проектов в сфере недвижимости, управление гостиничными, жилыми и торговыми объектами, а также сотрудничество с международными гостиничными брендами.

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Глава государства, первая леди и их дочь посмотрели стенд Sea Breeze, ознакомились с уже выполненными работами и перспективными проектами.

Было отмечено, что Sea Breeze занимает площадь более 1000 гектаров. В будущем планируется довести ее до 1850 гектаров. Количество завершенных и реализованных здесь проектов превышает 50. В Sea Breeze уже проживает более 60 тысяч резидентов (жителей). После полной реализации проекта в Sea Breeze будет проживать в общей сложности 500 тысяч человек.

Одним из важных проектов, реализуемых на территории, является остров Fire Island площадью более 200 гектаров. В рамках проекта планируется создать современную инфраструктуру, соответствующую международным стандартам. В частности, планируется строительство гоночной трассы Формулы-1 протяженностью около 5,5 километра с 18 поворотами.

Флагманским проектом компании Sea Breeze является Caspian Dream Liner. Это – апарт-отель, расположенный на искусственном полуострове.

"Айпара" площадью около 50 гектаров – один из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов Sea Breeze. Здесь планируется строительство пятизвездочных отелей. Кроме того, на территории будут созданы торговые улицы с магазинами известных брендов, построены многофункциональная арена и башня высотой 323 метра.

Главная цель – продолжение развития Sea Breeze как современного города международного уровня, привлечение иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, а также содействие развитию туризма и экономического потенциала Азербайджана.

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Также было сообщено, что компания Baku City Residences, обладающая почти 15-летним опытом работы, специализируется на строительстве и продаже недвижимости жилого и коммерческого назначения. В проектах компании сочетаются современная архитектура, удобное расположение и разветвленная инфраструктура. При их реализации особое внимание уделяется качеству, дизайну и требованиям современной городской среды. На сегодняшний день компания реализовала несколько проектов. В перспективе планируется реализация проекта Baku Bay в прибрежном квартале "Белый город Баку".

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также ознакомились на выставке со стендом Государственного агентства жилищного строительства (MIDA).

Было отмечено, что агентство создано в целях улучшения жилищных условий граждан в стране. Основное направление его деятельности – строительство доступных, экологически чистых и энергосберегающих жилых комплексов для малообеспеченных семей и семей со средним уровнем дохода.

За время своей деятельности MIDA реализовало в общей сложности 20 проектов по всей республике. Из них семь – в Баку, три – в Карабахе, остальные десять – в Гяндже, на Абшероне, в Сумгайыте, Лянкяране, Ширване, Евлахе, Нахчыване, Шамкире и Сальяне. Наряду со строительством зданий, проекты включают возведение школ, детских садов и медицинского центра.

Агентство завершило реализацию пяти проектов по строительству льготного жилья в Баку и шести - в регионах страны. В настоящее время начата реализация трех из шести новых проектов, охватывающих столицу и регионы, еще три жилых комплекса находятся на стадии проектирования.

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Глава государства, первая леди и их дочь Лейла Алиева ознакомились со стендом компании Fortis Development.

Было сообщено, что наряду со строительством жилых и коммерческих объектов, компания, имеющая более чем 10-летний опыт работы, занимается реставрацией исторических и архитектурных памятников, обновлением фасадов зданий и благоустройством общественных пространств. К настоящему времени компания выполнила работы по благоустройству столичных парков Шахрияр и Саадат, а также поселка Балаханы. Кроме того, были проведены ремонтно-реставрационные работы в мавзолее Пир Гасана в поселке Мардакян и мечети Имама в поселке Амирджан. Накануне COP29 компания также отреставрировала более 40 зданий в Баку. Кроме того, она реализовала ряд проектов в сфере сохранения культурного наследия.

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Компания Chapman Taylor, функционирующая в сфере архитектуры, планирования и дизайна интерьеров, была основана в 1959 году в Лондоне. Будучи международной архитектурной компанией Chapman Taylor реализовала проекты более чем в 100 странах мира и удостоена свыше 300 архитектурных наград. Компания также осуществила ряд проектов в Азербайджане. Chapman Taylor является автором генеральных планов городов Шуша, Джебраил, Ханкенди и Нахчыван. Она спроектировала множество жилых и общественных зданий в этих городах, а также в Баку, Гяндже, Агдаме, Физули и Гусаре.

Компания осуществила строительство жилых кварталов, реконструкцию фасадов существующих зданий и другие социальные проекты в Шуше, Джебраиле, Ханкенди, Физули и Агдаме, несколько проектов находится в стадии реализации.

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Управление промышленных городов и технологических зон Объединенных Арабских Эмиратов (MODON) представлено на выставке крупной экспозицией. Компания специализируется на инновационной деятельности, реализует различные программы, направленные на цифровизацию производственных процессов и переход к современным стандартам. Предлагаемые механизмы стимулирования предусматривают предоставление консультационных услуг и программ финансирования, поддержку развития местного производства, а также обеспечение промышленной инфраструктурой и готовыми производственными площадками. На выставке компания также представила концепцию плана развития территории озера Бёюкшор.

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Проект "Баку Белый город" - один из самых ярких примеров современной концепции градостроительства в мире. Его реализация началась 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Проект разработан на основе принципов экологически чистого, устойчивого и "умного города". Здесь применены новейшие достижения в сфере градостроительства. Эта территория, ранее известная как "Черный город", более 150 лет загрязнялась отходами нефтяной промышленности. По инициативе Президента Азербайджана здесь был реализован уникальный в мировом масштабе экологический проект по созданию современного жилого массива. Впервые среди стран СНГ жилые здания были спроектированы в соответствии с международным стандартом экологической сертификации BREEAM и требованиями к оценке углеродных рисков – CRREM. "Баку Белый город" с его широкими улицами, зелеными зонами, современными скульптурными композициями стал одним из наиболее современных пространств столицы, предназначенных для работы, жизни и отдыха.

В рамках развития проекта "Баку Белый город" совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) разработана концепция нового здания музея, посвященного богатой истории отечественной нефтяной промышленности и ее ведущей роли в мировом энергетическом секторе. Музей представит историю трансформации "Черного города", столкнувшегося в прошлом с экологической катастрофой, в современное и устойчивое городское пространство Baku White City. В здании разместятся выставочный зал, библиотека, офисные помещения, рестораны и кафе. В рамках проекта будет создана 90-метровая смотровая башня с видом на город и побережье.

Комплекс Gilavar, как один из главных символов проекта "Баку Белый город", объединяет общественные пространства, развлекательные заведения, предприятия общественного питания, яхт-клубы и 49-этажное жилое здание высотой около 185 метров.

Проект был разработан совместно компанией ADEC и известным американским бюро SOM, являющимся автором проекта Бурдж-Халифа и мировым лидером в архитектуре высотных зданий.

"Белый город" также стал популярным местом среди ценителей искусства и культуры. Известные во всем мире скульпторы проявляют интерес к размещению здесь своих работ. Среди представленных произведений - скульптурный комплекс "Карабахские скакуны", созданный известным американским скульптором Робертом Саммерсом; композиция Seven Public Clocks из семи часов, созданная художником Константином Криком специально для площади Заман в "Баку Белом городе"; бронзовая композиция "Над облаками" известного скульптора Джозефа Клибански, а также скульптура "В поисках света" современного британского скульптора Саймона Гаджена.

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Housing Development Corporation (HDC) – ведущая государственная компания Мальдивской Республики, координирующая пространственное и экономическое развитие страны. HDC участвует в строительстве умных, инклюзивных и устойчивых городов и управляет крупными проектами развития. На стенде компании представлены централизованная Промышленная деревня для логистики, Южная портовая торговая зона с высокой пропускной способностью и другие проекты. Помимо туристической отрасли, Housing Development Corporation также представляет инвестиционные возможности Мальдив в сфере коммерческой недвижимости, зеленых технологий, интеллектуальной коммунальной инфраструктуры и морских торговых зон.

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Компания Silk Development – ведущая компания, реализующая проекты строительства жилья и отелей в Грузии. Одним из ключевых проектов компании является Silk Towers в Батуми. На ее стенде представлен портфель жилых, гостиничных и многофункциональных проектов премиум-класса, объекты, разработанные всемирно известными архитекторами, а также инвестиционные модели, ориентированные на долгосрочную перспективу и высокую доходность. Цель участия Silk Development в этой выставке – расширение деятельности в Каспийском регионе, установление прямых контактов с инвесторами, стратегическими партнерами и брокерами.

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Многофункциональный жилой комплекс Luna Garden расположен в одном из динамично развивающихся районов Баку, вблизи станции метро "Кёроглу" и озера Бёюкшор. Новый выход со станции "Кёроглу" находится непосредственно на территории комплекса, что играет важную роль в обеспечении комфорта жителей. Проект реализован на площади 6,7 гектара и состоит из 9 зданий. 60 процентов территории отведено под зеленые зоны.

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Компания Kristal, функционирующая в строительном секторе и сфере недвижимости Азербайджана с 2003 года, возводит в Баку и Сумгайыте современные жилые комплексы повышенной комфортности, соответствующие международным стандартам. В своих проектах компания придерживается концепции "город внутри города", где расположены школы, детские сады, парки, торговые объекты и другая социальная инфраструктура. Такой подход направлен на формирование комфортной, функциональной и современной среды для проживания. Среди реализуемых компанией в этом направлении проектов особое место занимают жилые комплексы City Garden Нариманов, Park Yasamal и Highland Residence.

В своей деятельности Kristal уделяет особое внимание применению инновационных строительных технологий, повышению энергоэффективности, экологической ответственности и принципам устойчивого градостроительства. Одной из главных инноваций, представленных компанией на выставке, является современная панельная фасадная система. Эта технология обладает значительными преимуществами с точки зрения высокой теплоизоляции, снижения энергопотерь и повышения энергоэффективности зданий.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также посмотрели стенд Фонда возрождения Карабаха.

Было отмечено, что Фонд оказывает финансовую поддержку восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, привлекает инвестиции, содействует государственно-частному партнерству и реализует образовательные проекты. Цель участия Фонда в выставке – повышение осведомленности общественности о его деятельности и широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также популяризация культуры благотворительности.

Особый интерес представляет также инновационный книжный проект "Возрождение Карабаха: История возрождения Азербайджана". Книга, написанная по заказу Фонда, отражает реалии Карабаха и строительно-восстановительные работы, проводимые под руководством Президента Азербайджана.

На стенде также представлена информация о символической образовательной игре – "Жемчужины Карабаха", знакомящей с историко-культурным наследием Карабаха, восстановленными памятниками и объектами инфраструктуры, построенными после Победы; Qarabağ quiz – интерактивной викторине об истории, культуре, выдающихся личностях Карабаха и Отечественной войне, а также о документальном фильме "Смертоносное наследие", снятом по заказу Фонда с целью привлечения внимания международного сообщества к минной угрозе.

12:45

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 4 ноября ознакомились в Бакинском Экспо-центре с первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости AIREX 2026.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.