    • 17 апреля, 2026
    • 01:59
    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    На территории Ливана начал действовать 10-дневный режим прекращения огня.

    Как передает Report, об этом сообщила общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Галей ЦАХАЛ".

    "Вслед за несколькими часами непрекращающихся ударов по северным районам Израиля временный режим прекращения огня в Ливане был официально введен в действие", - сообщила радиостанция.

    Официально перемирие должно было вступить в силу 16 апреля в 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку).

    Примерно за час до этого в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что армейские подразделения "в данный момент" атакуют пусковые установки, с которых ливанская радикальная группировка "Хезболлах" запустила ракеты в направлении населенных пунктов на севере Израиля. По данным израильских СМИ, радикалы выпустили не менее 25 ракет и трех дронов.

    Напомним, что 16 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. Как отметили позднее в американском Госдепе, перемирие направлено на создание условий для продолжения прямых переговоров между сторонами и снижения напряженности в регионе.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Перемирие между Ливаном и Израилем Дональд Трамп Радикальная группировка Хезболлах
    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

