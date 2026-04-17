    Livan ərazisində 10 günlük atəşkəs rejimi qüvvəyə minib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) ümummilli radiostansiyası məlumat yayıb.

    "İsrailin şimal rayonlarına endirilən bir neçə saatlıq fasiləsiz zərbələrin ardınca Livanda müvəqqəti atəşkəs rejimi rəsmən qüvvəyə minib", - radiostansiya bildirib.

    Rəsmi olaraq atəşkəs Şərq yay vaxtı ilə aprelin 16-sı saat 17:00-da (Bakı vaxtı ilə aprelin 17-si saat 01:00-da) qüvvəyə minməli idi.

    Bundan təxminən bir saat əvvəl İMQ-nin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, ordu bölmələri "hazırda" Livanın "Hizbullah" radikal qruplaşmasının İsrailin şimalındakı yaşayış məntəqələri istiqamətində raketlər buraxdığı qurğulara hücum edir. İsrail mediasının məlumatına görə, radikallar ən azı 25 raket və üç dron buraxıblar.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp aprelin 16-da bildirib ki, İsrail və Livan Şərq vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən 10 günlük atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi barədə razılığa gəlib. Daha sonra ABŞ Dövlət Departamenti qeyd edib ki, atəşkəs tərəflər arasında birbaşa danışıqların davam etdirilməsi və regionda gərginliyin azaldılması üçün şəraitin yaradılmasına yönəlib.

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti