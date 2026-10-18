Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilib
Komanda
- 18 oktyabr, 2026
- 17:09
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Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk oyununda "Naxçıvan" "Gəncə" ilə üz-üzə gəlib.
Milli Gimnastika Arenasındakı qarşılaşma "Naxçıvan"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 72:70.
Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "Sumqayıt"la qarşılaşacaq.
Xatırladaq ki, turun "Sabah" - NTD oyunu oktyabrın 19-da baş tutacaq. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınıb.
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