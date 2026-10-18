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    Yunanıstanda təyyarə qəzasında iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 17:35
    Yunanıstanda təyyarə qəzasında iki nəfər həlak olub

    Yunanıstanın şimal-şərqindəki Pieriya vilayətində birmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "ERT-news" telekanalı məlumat yayıb.

    Təyyarə Pieriya aeroklubunun uçuş-enmə zolağının yaxınlığında tapılıb. Qəza nəticəsində yanğın baş verməyib. Yanğınsöndürmə xidmətinin operativ mərkəzi hadisə yerinə səkkiz yanğınsöndürən göndərib, onlar əraziyə çatdıqda təyyarənin yanında iki pilotun cəsədini aşkar ediblər.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Təyyarə qəzası Yunanıstan
    При крушении самолета в Греции погибли два человека
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