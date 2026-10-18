При крушении самолета в Греции погибли два человека
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 17:33
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Легкий одномоторный самолет разбился в области Пиерия на северо-востоке Греции, оба пилота погибли.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал ERT-news.
Самолет обнаружили недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. В результате крушения пожара не последовало. Оперативный центр пожарной службы направил на место происшествия восемь пожарных, которые по прибытии обнаружили около самолета тела двух летчиков.
Причины произошедшего расследуются.
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