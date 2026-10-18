При крушении самолета в Греции погибли два человека

Легкий одномоторный самолет разбился в области Пиерия на северо-востоке Греции, оба пилота погибли.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал ERT-news.

Самолет обнаружили недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. В результате крушения пожара не последовало. Оперативный центр пожарной службы направил на место происшествия восемь пожарных, которые по прибытии обнаружили около самолета тела двух летчиков.

Причины произошедшего расследуются.