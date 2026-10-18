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    При крушении самолета в Греции погибли два человека

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 17:33
    При крушении самолета в Греции погибли два человека

    Легкий одномоторный самолет разбился в области Пиерия на северо-востоке Греции, оба пилота погибли.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал ERT-news.

    Самолет обнаружили недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. В результате крушения пожара не последовало. Оперативный центр пожарной службы направил на место происшествия восемь пожарных, которые по прибытии обнаружили около самолета тела двух летчиков.

    Причины произошедшего расследуются.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Греция
    Yunanıstanda təyyarə qəzasında iki nəfər həlak olub
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