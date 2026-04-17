ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) приветствует заявление президента США Дональда Трампа о достижении перемирия в Ливане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

В документе дана высокая оценка дипломатическим усилиям, направленным на достижение этого соглашения, а также подчеркивается важность соблюдения перемирия всеми сторонами и недопущения его нарушения.

ОИС выражает поддержку и солидарность с Ливаном в защите его суверенитета и территориальной целостности.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по североамериканскому восточному летнему времени (17 апреля 01:00 по Баку).