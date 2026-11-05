Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Министерство труда, формализации и социальной защиты Джибути, Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, а также Министерство государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Шри-Ланки подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг.

Как сообщает Report, документ подписан в рамках международного Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.