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    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 10:55
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке

    Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Министерство труда, формализации и социальной защиты Джибути, Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, а также Министерство государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Шри-Ланки подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг.

    Как сообщает Report, документ подписан в рамках международного Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке

    ASAN Xidmət Организация Объединённых Наций (ООН)
    Фото
    Cibuti və Şri-Lankada "ASAN xidmət" modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb
    Фото
    MoUs signed to implement Azerbaijan's ASAN Service model in Djibouti, Sri Lanka
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